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తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు ముందస్తు హెచ్చరిక.. జూలై 14, 17 తేదీల్లో ఆ దర్శనాలు రద్దు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 02, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:09 AM IST

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనస్తాగుతోంది. వైకుంఠంలోని అన్నీ కంపార్ట్‌మెంట్‌లన్నీ నిండి 27 క్యూలైన్‌లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఉచిత సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయంలో పడుతోంది. అయితే, ఈ నెల జూలై 14, 17వ తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం రద్దు చేశారు. ప్రధానంగా తరుమంజనం, అనివార ఆస్తానం సందర్భంగా ఈ రద్దు చేశారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

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తిరుమల

తిరుమలకు ఈ నెల వెళ్తున్నారా? అయితే, ముందుగానే ఈ విషయం తెసుకోండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలకు శ్రీవారి భక్తులు దర్శించుకుంటారు. నిత్యం రద్దీ ఉంటుంది.  

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తిరుమల లేటెస్ట్ అప్డేట్స్

అయితే, తిరుమల భక్తులకు ముఖ్యమైన సమాచారం ఈనెల జూలై 14, 17 తేదీలలో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం (రికమండేషన్‌ లెట్టర్‌) ద్వారా చేశారు.   

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వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు

జూలై 14వ తేదీ కోయల్‌ ఆళ్వార్‌ తిరుమంజనం సందర్భంగా ఆ రోజు వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. జూలై 17వ తేదీ అనివార ఆస్తానం సందర్భంగా బంద్‌.  

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టిటిడి కీలక నిర్ణయం

ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలకు జూలై 14 దర్శనం సందర్భంగా ఇచ్చే రికమండేషన్‌ లెటర్స్‌ జూలై 13న ఇచ్చే రికమండేషన్‌ లెటర్స్‌ స్వీకరించరు.  

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తిరుమల వార్తలు

జూలై 17వ తేదీ దర్శనం చేసుకునేవారికి జూలై 16న ఇచ్చే రికమండేషన్‌ లెట్టర్స్‌ తీసుకోరు. ఈ సందర్భంగా తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు తమ ప్రయాణాన్ని ఈ మార్పులకు అనుగుణంగా ప్లాన్‌ చేసుకోవాలి.  

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కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం

ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ అష్టాదళ పాద పద్మారాధన కూడా రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆలయంలో ప్రత్యేక శుద్ధి ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆలయ సబ్బంది చేస్తారు. సర్వదర్శనం సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.  

TAGS:
Tirumala Updates
TTD Latest News
Tirumala VIP break darshan cancelled
koil alwar tirumanjanam

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