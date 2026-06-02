  Tirupati Gangamma Sarees: తిరుపతి గంగమ్మ చీరలకు యమ డిమాండ్.. ఎలా పొందాలంటే..!

Tirupati Gangamma Sarees: తిరుపతి గంగమ్మ చీరలకు యమ డిమాండ్.. ఎలా పొందాలంటే..!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 02, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 07:44 PM IST

Tirupati Gangamma Sarees:తిరుపతిలో ప్రతి సంవత్సరం జరిగే గంగమ్మ జాతరకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ జాతర సమయంలో అమ్మవారికి సమర్పించిన చీరలు, వస్త్రాలను భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. అందుకే గంగమ్మ చీరలను పొందేందుకు ప్రతి ఏడాది భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు.

గంగమ్మ చీరల పంపిణీ

ఈసారి కూడా గంగమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమానికి మంచి స్పందన లభించింది. చీరలు తీసుకోవడానికి మహిళలు పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారు. భక్తుల రద్దీ కారణంగా పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. కొంతమంది ఉదయం నుంచే క్యూలలో నిలబడి తమ వంతు కోసం ఎదురుచూశారు.  

గంగమ్మ ఆలయం

గంగమ్మ అమ్మవారికి సమర్పించిన చీరలను ఇంటికి తీసుకెళితే శుభం కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం పెరుగుతాయని విశ్వసిస్తారు. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం ఈ చీరల కోసం భక్తులు ఆసక్తి చూపుతుంటారు.  

తిరుపతి భక్తులు

చీరల పంపిణీ సమయంలో ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. మహిళలు ఇబ్బందులు పడకుండా క్యూలైన్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో భద్రతా సిబ్బందిని కూడా నియమించారు. చీరలు అందుకున్న మహిళలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.  

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆలయ వార్తలు

గంగమ్మ జాతరలో సమర్పించిన చీరలను వేలం లేదా ప్రత్యేక పంపిణీ విధానంలో భక్తులకు అందజేస్తారు. కొన్నిచోట్ల టోకెన్ల ఆధారంగా పంపిణీ నిర్వహిస్తారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఆలయ అధికారులు ముందుగానే ప్రకటిస్తారు. ఆసక్తి ఉన్న భక్తులు అధికారిక ప్రకటనలను గమనిస్తూ ఉండాలి.  

గంగమ్మ ఉత్సవాలు

ప్రస్తుతం గంగమ్మ చీరల కోసం డిమాండ్ మరింత పెరిగింది. తిరుపతి మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వచ్చి చీరలను పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. చీరలు లభించిన వారు వాటిని ఎంతో భక్తితో ఇంటికి తీసుకెళ్లి పూజా కార్యక్రమాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు.గంగమ్మ అమ్మవారిపై ఉన్న భక్తి, విశ్వాసానికి ఈ చీరల డిమాండ్ నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం భక్తులకు ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. గంగమ్మ ఆశీస్సులు పొందాలనే ఆకాంక్షతో వేలాది మంది భక్తులు ఈ చీరలను పొందేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

