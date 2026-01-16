Tirupati: తిరుపతిలో గోదా కళ్యాణం మహా వైభవం.. కనుల పండుగగా మారిన సంక్రాంతి వేడుకలు!

Goda Kalyanam In Tirupati: తిరుపతిలో గోదా కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. టీటీడీ పరిపాలన భవనం ప్రాంగణంలోని మైదానంలో గురువారం రాత్రి కనుల పండుగ ఈ వేడుకలు జరిగాయి. దీని కళ్లారా వీక్షించిన భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. శ్రీకృష్ణ స్వామి, శ్రీ ఆండాళ్ అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను విశేషంగా అలంకరించి గోదా కళ్యాణం చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సంక్రాంతి పండుగ రోజు సాయంత్రం గోదా కళ్యాణం తిరుపతిలో నిర్వహించారు. టీటీడీ పరిపాలన భవనం ప్రాంగణంలో గురువారం రాత్రి కనుల పండుగ ఈ వేడుక జరిగింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ అర్చకులు శ్రీ విశ్వక్సేన పూజ, అంకురార్పణ తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
శ్రీ కృష్ణ స్వామి ఆండల్ అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తుల విశేషంగా అలంకరించి అర్చక స్వాములు కళ్యాణ వేదిక మీదుగా వేంచేశారు. ఇక గోదా కళ్యాణంలో సంగీత కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులు నృత్యాలు ఆద్యంతం అలరించింది. కార్యక్రమంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు
ఇక సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్వగృహంలో కుటుంబ సమేతంగా వేడుకలు జరుపుకున్నారు. గురువారం ఉదయం టీటీడీ ఈవో శ్రీ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శ్రీవారి తీర్ధప్రసాదాలు, స్వామివారి చిత్రపటాన్ని చంద్రబాబును కలిసి అందజేశారు.
ఇక తిరుమలలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా భక్తుల రద్దీ తగ్గిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తుల సర్వదర్శనానికి 18 గంటల వరకు సమయం పడుతుంది. కంపార్ట్మెంట్లన్నీ నిండిపోయి శిలా తోరణం వరకు క్యూ లైన్ ఉంది.
ఇక గురువారం వెంకటేశ్వర స్వామి 64 వేల మంది పైగా భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అందులో 30 వేల మందికి పైగా శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.3.8 కోట్ల వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది.