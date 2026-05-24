/Tirupati: వైకుంఠనాథుడి అలంకారంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందుడు.. ఈ దివ్య రూపం చూస్తే చాలు!

Govindaraja Swamy Brahmotsavams Tirupati Photos: వేసవి సెలవుల కారణంగా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకోవడానికి ప్రతిరోజు వేలాది భక్తులు వస్తున్నారు. శుక్రవారం రికార్డు స్థాయిలో 80 వేల మందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అంతేకాకుండా తిరుపతిలో శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో వైభవంగా జరిగాయి. పెద్ద శేష వాహనంపై వైకుంఠనాథుడి అలంకారంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా గోవిందరాజ స్వామి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఆ చిత్రాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారు దివ్యమైన ఊరేగింపులో భక్తులకు కనువిందు చేశారు. పెద్ద శేష వాహనంపై వైకుంఠనాధుడి అలంకారంలో మొదటి రోజు ఆయన దర్శనమిచ్చారు.
వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఆదిశేషునిపై శేషశాయిగా వెలసిన స్వామివారి అద్భుతమైన దివ్యకాంతులను భక్తులు దర్శించారు. కోలాటాలు, గోవింద నామస్మరణల మధ్య నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను ఆనందపరిచారు.
స్వామి వారికి ఛత్రం, మంచం, పరుపు సేవలు అందిస్తూ శేష సాయి సేవ ద్వారా భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ధర్మ మార్గంలో నడిచే వారికి దైవానుగ్రహం లభిస్తుందని ఆగమ పండితులు తెలిపారు.
భక్తులు కూడా ప్రతి అడుగులో కొబ్బరికాయలు సమర్పిస్తూ కర్పూర హారతులు అందజేశారు. గోవింద నామాలతో మాడ వీధులన్నీ మారుమోగిపోయాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో రెండవ రోజు ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు చిన్న శేష వాహనంపై, రాత్రి 7 గంటలకు హంస వాహనంపై స్వామివారు ఊరేగనున్నారు.
ఇక తిరుమలలో రికార్డు స్థాయిలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టీటీడీ శుక్రవారం నిర్వహించే శ్రీవారి అభిషేక సేవ సందర్భంగా కూడా వేలాది మంది భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు. శుక్రవారం రోజున 87, 689 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
ప్రత్యేకంగా శ్రీవారి అభిషేక సమయంలో శుక్రవారం రోజు 5850 మంది సామాన్య భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. జీవితంలో ఒక్కసారైనా స్వామివారి అభిషేక సేవను చూడాలని శ్రీవారి భక్తులు కోరుకుంటారు.
వేసవి సెలవులు కావడంతో తిరుమలకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా క్యూలైన్లను నిరంతరం పరిశీలిస్తూ భక్తుల కోసం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు.