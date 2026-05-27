Tirupati: శ్రీ గోవిందరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు.. మోహినీ రూపంలో మురిపించిన గోవిందుడు, సమ్మోహన అవతారంలో అభయ ప్రదానం!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 27, 2026, 03:12 PM IST|Updated: May 27, 2026, 03:18 PM IST

Sri Govindaraja Swamy In Mohini Avatar: వేసవి సెలవులు కావడంతో తిరుమలలో భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉంది. నిన్న రికార్డు స్థాయిలో 89, 403 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీరిలో 44,234 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించగా, నిన్న ఒక్కరోజే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4 కోట్లు వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది. ఇక తిరుపతిలో కూడా గోవిందరాజ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి..  ఆ వివరాలు చూద్దాం.
 

గోవిందరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వేసవి రద్దీ కొనసాగుతోంది. శిలాతోరణం వెలుపలి వరకు శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు వేచి ఉన్నారు. SSD టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటల సమయం పట్టింది. నిన్న ఒక్కరోజే 89,403 మంది స్వామిని దర్శించుకున్నారు.  

మోహినీ రూపంలో గోవిందుడు

నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం నాలుగు కోట్లు వచ్చింది. మొత్తం 4.14 లక్షల లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. అన్నప్రసాదానికి 2.55 లక్షల మంది వచ్చినట్లు సమాచారం. తిరుమలలో ప్రత్యేక వేసవి ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. క్యూ లైన్లలో నీటి సరఫరా, వైద్య చికిత్స మొదలైనవి అందిస్తున్నారు.  

తిరుమల భక్తుల తాకిడి

మరోవైపు తిరుపతిలో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ రోజు ఐదవ రోజు బుధవారం ఉదయం శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారు పల్లకిపై మోహిని అవతారంలో విహరించి భక్తులకు కనువిందు చేశారు.  

మంగళ వాయిద్యాలు

చెక్కభజనలు, కోలాటాలు, మంగళ వాయిద్యాలు, మాడ వీధుల నడుమ పల్లకి ఉత్సవం జరిగింది. గోవింద నామస్మరణలతో మాడవీధులన్నీ మార్మోగాయి. స్వామి వారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.  

తిరుపతి బ్రహ్మోత్సవాలు

భాగవతంలో మోహిని అవతారం ఎంతో సుందరంగా వర్ణించబడింది. అమృతం కోసం దేవతలు, రాక్షసులు క్షీరసాగర మథనం చేసినప్పుడు ఇరువర్గాల మధ్య గొడవలు జరిగాయి. అప్పుడు శ్రీమహావిష్ణువు మోహిని రూపంలో అవతరించి రాక్షసులను మోహితులను చేసి దేవతలకు అమృతాన్ని అందించాడు.  

స్నపన తిరుమంజనం

తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఉదయం 10 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం వైభవంగా నిర్వహించారు. పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనంతో అభిషేకం చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

