Tirupati: తిరుపతిలో కనులపండువ.. గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగిన వీధులు, ఆ రథోత్సవ దృశ్యాలు చూశారా?

Written ByRenuka Godugu
Published: May 30, 2026, 05:25 PM IST|Updated: May 30, 2026, 05:25 PM IST

Grand Rathotsavam Of Sri Govindaraja SWamy: తిరుమలలో భక్తుల రాక విపరీతంగా సాగుతోంది. వేసవి కాలం కావడంతో ప్రతిరోజూ వేలాది మంది యాత్రికులు శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. నిన్నటి గణాంకాల ప్రకారం మొత్తం 78,389 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 45 వేలకు పైగా వారు మొక్కులు చెల్లించి తలనీలాలు సమర్పించారు. అలాగే, నిన్నటి రోజున శ్రీవారి హుండీ ద్వారా కేవలం రూ.4.15 కోట్ల ఆదాయం సమకూరిందని టీటీడీ వెల్లడించింది. మరోవైపు, తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు నేడు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి. భక్తుల కోలాహలం మధ్య స్వామివారి ఉత్సవాలు వైభవంగా సాగాయి. ఆ చిత్రాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

తిరుపతి

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుమలకు నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. కేవలం తిరుమలకే పరిమితం కాకుండా, పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఇతర పవిత్ర దేవాలయాల్లో కూడా ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ప్రస్తుతం తిరుమల శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ శనివారం ఎనిమిదవ రోజున రథోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు.  

తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి రథోత్సవం

గోవింద నామస్మరణలతో వీధులన్నీ మారుమోగిపోతుండగా, భక్తులు స్వామివారి రథాన్ని లాగుతూ తమ భక్తిని చాటుకున్నారు. ఉదయం వేళ రథోత్సవం కరుణాల వీధి, బేరి వీధి, గాంధీ రోడ్డు మీదుగా మండపానికి చేరుకుంది. ఈ మార్గమంతా భక్తులు టెంకాయలు కొడుతూ, కర్పూర హారతులతో స్వామివారిని ఆహ్వానించారు.  

గోవిందరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు

ఉదయం 10:30 గంటల తర్వాత శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఉత్సవ మూర్తులకు పాలు, పెరుగు, చందనంతో ప్రత్యేక అభిషేకం నిర్వహించారు. ఈరోజు సాయంత్రం 5:30 గంటల తర్వాత ఉంజాల్‌ సేవలు జరుగుతాయి. అనంతరం రాత్రి 7 గంటల సమయంలో స్వామివారు అశ్వ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.   

తిరుమల గరుడ సేవ

ఈ బ్రహ్మోత్సవాల క్రమంలో రేపు ఆదివారం కపిల తీర్థంలో చక్రస్నానం కార్యక్రమం ఘనంగా జరగనుంది. రేపు పౌర్ణమి కావడంతో మే 31వ తేదీన గరుడసేవ నిర్వహించనున్నారు.   

తిరుమల

తిరుమలలో రాత్రి 7 నుండి 9 గంటల మధ్య సర్వాలంకారాలతో అలంకరించబడిన శ్రీ మలయప్ప స్వామి సువర్ణ గరుడ వాహనంపై తీరుమాడ వీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.   

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

తిరుమలలో భక్తుల తాకిడి తగ్గడం లేదు. నిన్నటి గణాంకాల ప్రకారం 78 వేల మందికి పైగా స్వామివారిని దర్శించుకోగా.. 45 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. శుక్రవారం రోజున హుండీ ఆదాయం రూ.4.15 కోట్లు కాగా, లడ్డూ విక్రయాల 4.7 లక్షల, దాదాపు 2.94 లక్షల మంది అన్నప్రసాదం స్వీకరించారు.  

తిరుమల దర్శనం

 తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం శిలాతోరణం వరకు భక్తులు నిరీక్షిస్తున్నారు. ఎస్ఎస్‌సీ టోకెన్లు లేని భక్తులకు దర్శనం కోసం సుమారు 24 గంటల సమయం పట్టవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

West Bengal: వెస్ట్ బెంగాల్ లో మరోసారి హైటెన్షన్..మమతా బెనర్జీ మెనల్లుడిపై రాళ్లదాడి

