  • Tirupati Railway: ప్రయాణికులకు అలర్ట్..తిరుపతి కాదు.. ఇకపై తిరుచానూరు నుంచే రైళ్లు..!

Tirupati Railway Update:
తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్‌లో రోజురోజుకు రద్దీ పెరుగుతోంది. భక్తులు..ప్రయాణికులు ఎక్కువ సంఖ్యలో రావడంతో ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు రైల్వే అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇకపై కొన్ని రైళ్లు తిరుపతి ప్రధాన స్టేషన్‌కు రాకుండా, తిరుచానూరు రైల్వే స్టేషన్ నుంచే నడపాలని నిర్ణయించారు.
ప్రధానంగా అరక్కోణం.. చెన్నై సెంట్రల్ మార్గాల్లో నడిచే మెమూ రైళ్లు ఇకపై తిరుపతికి రాకపోవచ్చు. ఈ రైళ్లు తిరుచానూరు స్టేషన్ నుంచే ప్రారంభమై అక్కడికే ముగుస్తాయి. ఈ మార్పు వల్ల తిరుపతి స్టేషన్‌లో రద్దీ కొంతవరకు తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఈ నిర్ణయం వల్ల ఆ మార్గాల్లో ప్రయాణించే.. ప్రయాణికులు ఇకపై తిరుపతి బదులుగా తిరుచానూరు స్టేషన్‌కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీనిపై ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చేందుకు రైల్వే శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. స్టేషన్ మార్పు గురించి ప్రకటనలు కూడా విడుదల చేయనున్నారు.  

తిరుచానూరు స్టేషన్‌ను ఈ మార్పుకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. అదనపు సౌకర్యాలు, టికెట్ కౌంటర్లు, వేచిచోట్ల ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.  

తిరుపతి ఆలయ దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు ఎక్కువగా తిరుపతి స్టేషన్‌ను ఉపయోగిస్తారు. ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రయాణికులు తిరుచానూరుకు మళ్లించబడితే రద్దీ తగ్గి ప్రయాణం సులభంగా మారుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే కొత్త మార్పుకు కొంతకాలం అలవాటు పడాల్సి ఉంటుంది.  

ప్రయాణికులు తమ రైలు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుందో ముందుగా చెక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో కూడా స్టేషన్ పేరును జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి.  

తిరుపతి స్టేషన్‌లో రద్దీ తగ్గించేందుకు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రయాణికులకు కొంత మార్పును తీసుకువచ్చినా, భవిష్యత్తులో ప్రయాణ సౌకర్యం మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

Tirupati Railway News Tiruchanur Railway Station Update Tirupati Train Diversion Arakkonam MEMU Train Chennai Central MEMU Train Tirupati Station Rush South Central Railway Update Tirupati to Chennai Train News

