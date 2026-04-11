SVIMS Recruitment: 10వ తరగతి అర్హతతో రాత పరీక్ష లేకుండానే తిరుపతి SVIMSలో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

Tirupati SVIMS Recruitment 2026: తిరుపతిలో నివాసం ఉంటున్నా నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. సొంతూరులోనే ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా.. అయితే ఈ న్యూస్ మీ కోసమే. తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (SVIMS) వివిధ కేటగిరీల్లో ఖాళీగా ఉన్న పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష నిర్వహించకుండానే, కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే పలు ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మెడికల్ ఆఫీసర్, ఏఎన్ఎం, స్టాఫ్ నర్స్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, డ్రైవర్, ఎలక్ట్రీషియన్, పీఆర్ఓ, సోషల్ వర్కర్, టెక్నీషియన్లు కలిపి మొత్తం 10 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది.
ఇక ఈ పోస్టులకు పదో తరగతి, ఐటీఐ, డిగ్రీ, ఎంబీబీఎస్ ఇలా పలు అర్హతలు ఉన్నాయి. అయితే వీటిని కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు.. ఏప్రిల్ 15, 16 తేదీల్లో ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు.
పోస్టుల మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య 10 ఉండగా.. ఇందులో మెడికల్ ఆఫీసర్ – 1, స్టాఫ్ నర్స్ – 1, ఏఎన్ఎం – 1, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ – 1, ఎలక్ట్రీషియన్ – 1, డ్రైవర్ – 1, టెక్నీషియన్లు – 2, పీఆర్ఓ – 1, సోషల్ వర్కర్ – 1 ఉన్నాయి.
పోస్టులను బట్టి.. సంబంధిత విభాగాల్లో టెన్త్/ ఐటీఐ/ డిగ్రీ/ బీఎస్సీ/ ఎంబీబీఎస్లో ఉత్తీర్ణత సాధించడంతో పాటు గతంలో పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. అలాగే గరిష్ఠ వయోపరిమితి 47 ఏళ్లు మించకూడదు.
దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 15 కాగా.. ఇంటర్వ్యూ ఏప్రిల్ 15, 16 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు. అప్లయ్ చేసుకొనే అడ్రస్: కమిటీ హాల్, పాత డైరెక్టర్ కార్యాలయం, శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎస్వీఐఎంఎస్), అలిపిరి రోడ్డు, తిరుపతి, ఆంధ్రప్రదేశ్.