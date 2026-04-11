English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
SVIMS Recruitment: 10వ తరగతి అర్హతతో రాత పరీక్ష లేకుండానే తిరుపతి SVIMSలో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్

Tirupati SVIMS Recruitment 2026: తిరుపతిలో నివాసం ఉంటున్నా నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. సొంతూరులోనే ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే ఏదైనా మంచి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా.. అయితే ఈ న్యూస్ మీ కోసమే. తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (SVIMS) వివిధ కేటగిరీల్లో ఖాళీగా ఉన్న పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 
1 /5

తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష నిర్వహించకుండానే, కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే పలు ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మెడికల్ ఆఫీసర్, ఏఎన్ఎం, స్టాఫ్ నర్స్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, డ్రైవర్, ఎలక్ట్రీషియన్, పీఆర్ఓ, సోషల్ వర్కర్, టెక్నీషియన్లు కలిపి మొత్తం 10 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది.

2 /5

ఇక ఈ పోస్టులకు పదో తరగతి, ఐటీఐ, డిగ్రీ, ఎంబీబీఎస్ ఇలా పలు అర్హతలు ఉన్నాయి. అయితే వీటిని కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు.. ఏప్రిల్ 15, 16 తేదీల్లో ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు. 

3 /5

పోస్టుల మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య 10 ఉండగా.. ఇందులో మెడికల్ ఆఫీసర్ – 1, స్టాఫ్ నర్స్ – 1, ఏఎన్ఎం – 1, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ – 1, ఎలక్ట్రీషియన్ – 1, డ్రైవర్ – 1, టెక్నీషియన్లు – 2, పీఆర్‌ఓ – 1, సోషల్ వర్కర్ – 1 ఉన్నాయి.   

4 /5

పోస్టులను బట్టి.. సంబంధిత విభాగాల్లో టెన్త్‌/ ఐటీఐ/ డిగ్రీ/ బీఎస్సీ/ ఎంబీబీఎస్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించడంతో పాటు గతంలో పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. అలాగే గరిష్ఠ వయోపరిమితి 47 ఏళ్లు మించకూడదు.   

5 /5

దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 15 కాగా.. ఇంటర్వ్యూ ఏప్రిల్ 15, 16 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు. అప్లయ్ చేసుకొనే అడ్రస్: కమిటీ హాల్, పాత డైరెక్టర్ కార్యాలయం, శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎస్‌వీఐఎంఎస్), అలిపిరి రోడ్డు, తిరుపతి, ఆంధ్రప్రదేశ్.  

Next Gallery

