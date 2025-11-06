Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త…ఈ పద్ధతితో దర్శనం చాలా త్వరగా..!

Tirumala Darshan Time : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) బోర్డు, చైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు ఆధ్వర్యంలో..భక్తుల దర్శనం కోసం ఎక్కువ సేపు క్యూల్లో నిలబడాల్సిన ఇబ్బందిని తగ్గించేందుకు కొత్త ప్రణాళికను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రణాళికలో ముఖ్య భాగం కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ఉపయోగించడం ద్వారా భక్తుల వేచి ఉన్న సమయాన్ని రెండు గంటలకు తగ్గిస్తుంది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం..భక్తుల దర్శనం కోసం ఎక్కువ సేపు క్యూల్లో నిలబడాల్సిన ఇబ్బందిని తగ్గించేందుకు.. ఏఐ ద్వారా.. కొత్త ప్రణాళికను ప్రారంభించింది. నాయుడు మాట్లాడుతూ, “ముందు టెక్నాలజీ వాడటంలో కొంత వెనుకంజలో ఉన్నాం, కానీ ఇప్పుడు ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన, పారదర్శకమైన అనుభవం ఇవ్వడమే మా లక్ష్యం” అని తెలిపారు. AI ద్వారా భక్తుల రద్దీని సమర్థవంతంగా నియంత్రించడం, క్యూలలో సమయాన్ని తగ్గించడం, మరియు ఆలయ పరిసరాలను మరింత శుభ్రంగా ఉంచడం లక్ష్యం. ఇటీవలి కాలంలో VIP దర్శన సమయాలను తగ్గించడం వల్ల సామాన్య భక్తులకు రెండు గంటల వరకూ సమయం ఆదా అవుతోందని ఆయన చెప్పారు.
అలిపిరి టోల్ గేట్ వద్ద కూడా ఆధునిక స్కానర్లు, డిజిటల్ వ్యవస్థలతో క్యూలు వేగంగా కదిలేలా మార్పులు చేయనున్నారు. అదేవిధంగా, పాదాల వద్ద 25,000 మంది భక్తులు ఒకేసారి ఉండగల పెద్ద కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం ప్రణాళికలో ఉంది.
ఆన్లైన్ మోసాలను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక సైబర్ సెక్యూరిటీ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. "ఒక వ్యక్తి 320 కంటే ఎక్కువ ఫేక్ వెబ్సైట్లు సృష్టించాడు, భక్తులు తప్పనిసరిగా అధికారిక TTD వెబ్సైట్ ద్వారానే సేవలు పొందాలి" అని నాయుడు సూచించారు.TTD ఇప్పటికే ఆలయ పరిసర sacred భూమిని 25 ఎకరాలు తిరిగి పొందింది. 1,500 అక్రమ దుకాణాలను తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
అన్నప్రసాదం విభాగాన్ని కూడా పూర్తిగా అప్గ్రేడ్ చేశారు. రోజుకు లక్ష మందికి పైగా భక్తులకు భోజనం అందిస్తున్నారు. వడ కూడా మెనూలో చేర్చారు.లడ్డూ ఉత్పత్తి రోజు 4 లక్షల నుంచి 4.5 లక్షల దాకా చేరింది. ఇక 15 ఏళ్లకు పైగా పనిచేసిన 650 మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను రెగ్యులర్ చేశారు.
TTD సామాజిక సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా దళిత, మత్స్యకార కాలనీల్లో 5,000 ఆలయాల నిర్మాణం ప్రణాళికలో ఉంది. అంతేకాక, దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి రాష్ట్ర రాజధానిలో TTD ఆలయం నిర్మించాలన్న లక్ష్యంతో రూ.2,000 కోట్ల నిధి ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తానికి, AIతో తిరుమల దర్శనం మరింత సులభం, పారదర్శకంగా మారనుంది.