/Tirupati Tirumala News: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. TTD నుంచి కీలక ప్రకటన..!

Tirupati Tirumala News: తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు TTD కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుపతిలో SSD టోకెన్ల జారీ విషయంలో గడువును పొడిగించింది. దీంతో శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ఈ తాజా అప్డేట్ తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు టీటీడీ కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. తిరుమలలో జరుగుతున్న సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల కారణంగా భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ రద్దీని నియంత్రించేందుకు తిరుపతిలో జారీ చేసే సర్వదర్శనం (SSD) టోకెన్ల విషయంలో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముందుగా ప్రకటించిన గడువును మరో నాలుగు రోజులు పొడిగించింది.
తిరుపతిలో ఈ నెల 14వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు SSD టోకెన్ల జారీని నిలిపివేస్తున్నట్లు టీటీడీ ముందుగా ప్రకటించింది. అయితే బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయాన్ని తాజాగా మరికొన్ని రోజులు పొడిగించింది. ఈ నెల 24వ తేదీ వరకు తిరుపతిలో SSD టోకెన్ల జారీ ఉండదని తెలిపింది. అయితే 25వ తేదీ శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించిన టోకెన్లను 24వ తేదీన జారీ చేయనున్నట్లు టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. దీంతో దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకుని తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇదిలా ఉండగా, టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత గడువు పొడిగించిన విషయం కొంతమంది భక్తులకు ముందుగా తెలియలేదు. దీంతో నిన్న పలువురు భక్తులు తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ SSD టోకెన్లు ఇవ్వడం లేదని తెలియడంతో వారు నిరాశతో వెనుదిరిగారు.
బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో తిరుమలలో భారీగా భక్తుల రద్దీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే భక్తుల దర్శన ప్రక్రియ సులభంగా సాగేందుకు టీటీడీ ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోంది. SSD టోకెన్ల కోసం తిరుపతికి వచ్చే భక్తులు టోకెన్ల జారీ తేదీలను ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది.
25వ తేదీ దర్శనానికి వెళ్లాలనుకునే భక్తులకు 24వ తేదీన టోకెన్లు జారీ చేయనున్నందున, సంబంధిత వివరాలను తెలుసుకున్న తర్వాతే తిరుపతి చేరుకోవడం మంచిది. దీంతో అనవసరమైన ప్రయాణం, ఇబ్బందులను భక్తులు నివారించవచ్చు.