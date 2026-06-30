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Tirupati traffic diversions:జూలై మొదటివారం తిరుపతికి వెళుతున్నారా.. అయితే ఈ విషయం తప్పకుండ తెలుసుకోండి!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 30, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:55 AM IST

Tirupati traffic diversions:తిరుపతి నగరంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు పోలీసులు కీలక సూచనలు చేశారు. జులై 2న మంగంపేటలో జరగనున్న వీబీజీ రామ్ జీ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ప్రముఖులు హాజరుకానుండటంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

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తిరుపతి ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

తిరుపతిలో జరగనున్న వీబీజీ రామ్ జీ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌తో పాటు పలువురు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు హాజరవుతున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉండటంతో ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధంగా నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు.  

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తిరుపతి పోలీసుల హెచ్చరిక

తిరుపతి నుంచి కడప వైపు వెళ్లే వాహనాలు రైల్వే కోడూరు సర్కిల్, చిట్వేలి, బెస్తపల్లి, రాజంపేట ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ మీదుగా ప్రయాణించాలని పోలీసులు సూచించారు. అదే విధంగా కడప నుంచి తిరుపతి వచ్చే వాహనాలు కూడా ఇదే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని ఉపయోగించాలని కోరారు.  

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జూలై 2 ట్రాఫిక్

పుల్లంపేట ప్రాంతం నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఓబులవారిపల్లి క్రాస్, చిన్న వూరంపాడు, వైకోట మార్గాల ద్వారా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులు ముందుగానే తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకుని ఈ ప్రత్యామ్నాయ రూట్లను ఉపయోగిస్తే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు.ట్రాఫిక్ విధుల్లో ఉన్న పోలీసుల సూచనలను ప్రతి వాహనదారుడు తప్పనిసరిగా పాటించాలని జిల్లా పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. అత్యవసర సేవలకు సంబంధించిన అంబులెన్స్, అగ్నిమాపక వాహనాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తామని కూడా స్పష్టం చేశారు.

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మంగంపేట కార్యక్రమం

ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి భద్రతా ఏర్పాట్లను జిల్లా ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు స్వయంగా పరిశీలించారు. హెలిప్యాడ్ నుంచి సభా ప్రాంగణం వరకు భద్రత, వాహనాల రాకపోకలు, ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు, వీఐపీ భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ వంటి అంశాలను సమీక్షించారు. విధుల్లో పాల్గొనే పోలీసు అధికారులకు అవసరమైన సూచనలు ఇచ్చి ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.  

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చంద్రబాబు పర్యటన

జులై 2న తిరుపతి వైపు ప్రయాణించే వారు తప్పనిసరిగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులను గమనించి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. ప్రజల సహకారంతో ట్రాఫిక్‌ను సజావుగా నిర్వహించడం సాధ్యమవుతుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

TAGS:
Tirupati traffic diversions
Tirupati traffic advisory
Tirupati July 2 traffic
Tirupati police alert
Mangampeta event
Tirupati road closures

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