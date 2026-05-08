AC Blast Safety Tips: ఇంట్లో ఏసీ పేలకుండా ఉండాలంటే ఇవి తప్పనిసరిగా తెలుసుకోండి

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 08, 2026, 08:58 AM IST|Updated: May 08, 2026, 08:58 AM IST

AC Explosion Prevention: వేసవి కాలంలో ఎండలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. దీంతో చాలా ఇళ్లలో ఎయిర్ కండిషనర్‌ (AC) వినియోగం ఎక్కువైంది. అయితే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఏసీ పేలడం లేదా అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా పెద్ద ప్రమాదానికి కారణం కావచ్చు. అందుకే కొన్ని ముఖ్యమైన భద్రతా సూచనలు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
 

Common Causes Of AC Blasts1/9

షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా పాడైన వైరింగ్  కంప్రెసర్ ఎక్కువ వేడెక్కడం  గ్యాస్ లీకేజ్ లేదా ప్రెషర్ పెరగడం  సరైన మెయింటెనెన్స్ లేకపోవడం  నాసిరకం పార్ట్స్ వాడటం

ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే ఏసీ ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.

Keep Your AC Well-Maintained2/9

ప్రతి కొన్ని వారాలకు ఫిల్టర్లను శుభ్రం చేయాలి  ఏడాదికి కనీసం ఒకసారి టెక్నీషియన్‌తో సర్వీస్ చేయించాలి  కాయిల్స్, వెంట్స్‌పై దుమ్ము లేకుండా చూసుకోవాలి  గ్యాస్ లెవెల్స్ సరిగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయాలి

సరైన మెయింటెనెన్స్ ఉంటే ఏసీ ఎక్కువకాలం సేఫ్‌గా పనిచేస్తుంది.

Ensure Safe Electrical Connections3/9

ఏసీకి ప్రత్యేక పవర్ సాకెట్ ఉపయోగించాలి  లూజ్ వైర్లు ఉండకూడదు  ఓవర్‌లోడ్ కనెక్షన్లు పెట్టకూడదు  సరైన ఎర్తింగ్ ఉండాలి  వోల్టేజ్ సమస్యలు ఉంటే స్టెబిలైజర్ వాడటం మంచిది

Check For Gas Leaks4/9

 ఏసీ నుంచి వింత వాసన వస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు  హిస్సింగ్ శబ్దం వినిపిస్తే వెంటనే చెక్ చేయించాలి  కూలింగ్ తగ్గితే కూడా టెక్నీషియన్‌ను సంప్రదించాలి  

Avoid Overusing The AC5/9

మధ్య మధ్యలో ఆఫ్ చేసి కొంత సమయం ఇవ్వాలి  చాలా తక్కువ టెంపరేచర్‌లో ఎక్కువసేపు నడపకూడదు  టైమర్ లేదా స్మార్ట్ సెట్టింగ్స్ వాడాలి

ఇలా చేస్తే కంప్రెసర్ వేడెక్కకుండా ఉంటుంది.  

Install The AC Properly6/9

ఎప్పుడూ అనుభవం ఉన్న టెక్నీషియన్‌తోనే ఇన్‌స్టాల్ చేయించాలి  అవుట్‌డోర్ యూనిట్ గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశంలో ఉండాలి  వేడి ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పెట్టకూడదు

Watch For Warning Signs7/9

 వింత శబ్దాలు రావడం  కాలిన వాసన రావడం  తరచూ ట్రిప్ అవ్వడం  కూలింగ్ అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోవడం

AC Blast Safety Tips8/9

ఏసీలో సమస్య ఉందని అనిపిస్తే:

 వెంటనే ఏసీ ఆఫ్ చేయాలి  మెయిన్ పవర్ సప్లై నిలిపివేయాలి  స్వయంగా రిపేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించకూడదు  వెంటనే టెక్నీషియన్‌కు సమాచారం ఇవ్వాలి

AC Blast Safety Tips9/9

ఏసీ పేలుళ్లు చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి. కానీ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే పెద్ద ప్రమాదం జరగవచ్చు. రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్, సేఫ్ వినియోగం, ముందస్తు హెచ్చరికలను గుర్తించడం ద్వారా మీ ఇంటిని సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు.

