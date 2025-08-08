Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతం, ఏ రాశికి ఫలప్రదం..?

Today Horoscope August 8 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు 2025 ఆగస్టు 8వ తేదీ శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం వర్షాకాలం, దక్షిణాయనం. వరలక్ష్మి వ్రతం. వారాహి జయంతి. శుక్రవారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా జరుగుతాయి. కాస్త స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుంది. సమస్యను చాకచక్యంతో పరిష్కరించుకోవాలి. తద్వారా మంచి విజయాలు పొందుతారు. కీలక విషయంలో కొంత నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఎంజాయ్ చేసే రోజు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఒక పురోగతి కూడా సాధిస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు చేస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు విజయం వరించే రోజు అని చెప్పాలి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో కూడా మంచి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు ఒక పురోగతికి కూడా సాధిస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. తద్వారా ఆనందదాయకంగా ఈరోజు సాగిపోతుంది.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. కానీ కోపాన్ని అదుపు చేసుకుంటే చాలా మంచిది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందు ఆచితూచి ఆలోచించండి .లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. మంచి నిర్ణయాలతో మంచి దారులు పడతారు. పెద్దగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పనిలేదు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త తీసుకోండి.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారి కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. అయితే, కొంతమందితో ఆచితూచి నడుచుకోండి. ఆకస్మిక డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవకాశం ఉంది. బద్ధకం వదలండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)