English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Dr.B.R. Ambedkar: నేడు డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ జయంతి.. నిశ్శబ్ద విప్లవకారుడి గురించి మనకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు..!!

dr br ambedkar jayanti unknown interesting facts: డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గా సుపరిచితమైన భీంరావ్ రాంజీ అంబేద్కర్ పుట్టిన రోజు ఏప్రిల్ 14. భారతదేశం గర్వించదగ్గ మహామేధావి డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి నేడు. ఈ  సందర్భంగా ఆయన గురించి పుస్తకాల్లో రాని, చాలా మందికి తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /6

భారత కరెన్సీకి  దిక్సూచి ఆయనే  అంబేద్కర్ కేవలం చట్టం చదివిన వ్యక్తి మాత్రమే కాదు.. ఆయన ఒక గొప్ప ఆర్థికవేత్త. 1934లో హిల్టన్ యంగ్ కమిషన్ భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు.. అంబేద్కర్ రాసిన  The Problem of the Rupee: Its origin and its solution  అనే పుస్తకాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు. నేటి మన  భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటుకు వెనుక ఉన్న అసలైన మేధో సంపత్తి బాబాసాహెబ్‌దే.  

2 /6

నవభారత నీటిపారుదల పితామహుడు  నదుల అనుసంధానం.. పెద్ద డ్యామ్‌ల నిర్మాణం గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం. కానీ.. 1940ల్లోనే దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్, హిరాకుడ్ డ్యామ్ వంటి బహుళార్థసాధక ప్రాజెక్టులకు పునాది వేసింది అంబేద్కరే. ' సెంట్రల్ వాటర్ కమీషన్ ను ఏర్పాటు చేసి, నదీ జలాలను దేశాభివృద్ధికి ఎలా వాడాలో ఆయన అప్పట్లోనే వివరించారు.  

3 /6

డబుల్ డాక్టరేట్ పొందిన తొలి భారతీయుడు  లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ (LSE) నుండి  డాక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్  (D.Sc) పట్టా పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయుడు అంబేద్కర్. విదేశాల్లో రెండు వేర్వేరు డాక్టరేట్లు సాధించిన ఆయన మేధస్సును చూసి, నేటికీ కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ఆయనను  ఆధునిక భారతదేశ నిర్మాత గా గౌరవిస్తారు.  

4 /6

8 గంటల పనిదినం వెనుక పోరాటం! ఒకప్పుడు కార్మికులు రోజుకు 12 నుండి 14 గంటలు పనిచేసేవారు. 1942లో వైస్రాయ్ కౌన్సిల్‌లో లేబర్ మెంబర్‌గా ఉన్న సమయంలో  అంబేద్కర్ తీవ్రంగా శ్రమించి పనిగంటలను 8 గంటలకు తగ్గించారు. నేడు మనం అనుభవిస్తున్న సెలవు దినాలు, భీమా, ప్రసూతి సౌకర్యాల వెనుక ఆయన సంతకం ఉంది.  

5 /6

జాతీయ చిహ్నంలో  అశోక చక్రం  మన త్రివర్ణ పతాకం మధ్యలో ఉండే  అశోక చక్రం  ఉండాలని పట్టుబట్టింది అంబేద్కరే. అహింసకు, నిరంతర ధర్మ చక్ర ప్రవత్తనానికి ప్రతీకగా ఆ చక్రం ఉండాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు. అంతేకాదు, బౌద్ధ మత స్ఫూర్తిని భారత ప్రజాస్వామ్యంలో నింపడంలో ఆయన పాత్ర అమోఘం.

6 /6

అంబేద్కర్ అంటే కేవలం ఒక వర్గానికో, కులానికో పరిమితమైన వ్యక్తి కాదు. ఆయన ఒక ఆలోచనా విధానం. చీకటిలో ఉన్న సామాన్యుడికి అక్షరం అనే జ్యోతిని అందించి, తలెత్తుకుని బతకడం నేర్పిన మహనీయుడు. ఆయన జయంతి వేళ.. ఆయన చెప్పిన ఆ  విజ్ఞాన దాహాన్ని మనం కూడా అందిపుచ్చుకుందాం.

Next Gallery

Abhishek Sharma: రికార్డుల వేటలో డక్ మాస్టర్.. పరుగుల కంటే సున్నాలే ఎక్కువ..16వ ముద్దు ముచ్చట తీరిందా?