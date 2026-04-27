English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Gold Rate Today: అయినా అదే పతనం.. నేడు ఏప్రిల్ 27వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకున్న ఉద్రిక్తతలు బంగారం, వెండికి డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. భౌగోళిక, రాజకీయ కారణాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లు ప్రభావితం అయితున్నప్పటికీ ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగానే భావిస్తున్నారు. దీంతో బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి. 
1 /5

నేడు ఏప్రిల్ 27వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,030గా ట్రేడ్ అవుతోంది. 

2 /5

22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ. 1,41,190గా వద్ద కొనసాగుతోంది. దేశర రాజధాని ఢిల్లలో 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,180గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆర్నమెంట్ గోల్డ్ ధర రూ. 1,41,430గా ఉంది. 

3 /5

చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,900వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ. 1,41,990గా ఉంది. 

4 /5

ఇక వెండి ధరలు స్వల్పంగా  తగ్గుదలను నమోదు చేస్తున్నప్పటికీ కిలోకు 100 రూపాయల వరకు తగ్గింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, విజయవాడలో కిలో వెండి ధర రూ. 2, 69,900గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లో ప్రస్తుతం కిలో సిల్వర్ రూ. 2,59,900గా ఉంది. చెన్నై, బెంగళూరులో వెండి కిలో రూ. 2,69,00, 2,59,900 పలుకుతోంది.

5 /5

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము

Next Gallery

