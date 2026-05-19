/Daily Astrology: ఈ రోజు రాశి ఫలాలు.. మేషం, మిథున రాశులకు ప్రమోషన్స్.. ఆ రాశులు జాగ్రత్త!

Today Astrology May 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మే 19వ తేదీ మంగళవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం దూరప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాల్సింది ఎవరు, అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి, ఏ రాశులు ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు శుభకరంగానే ఉంది. ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది. అన్ని విధాల ఎంజాయ్ చేస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. ప్రమోషన్ పొందే శుభవార్త కూడా వినవచ్చు. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రావచ్చు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కోపం రాకుండా చూసుకోండి, స్ట్రెస్ పెంచుకోకుండా ఉండాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. ఆర్థిక విషయాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. పని ప్రదేశంలో ఒత్తిడి తీసుకోకండి.
మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)