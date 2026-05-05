Today Astrology: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఈరోజు డబ్బే డబ్బు, మంగళవారం మీ రాశి ఎలా ఉందో చూసుకోండి!

Today Astrology May 5 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత రుతువు, వైశాఖ మాసం. ఈరోజు 2026 మే 5వ తేదీ మంగళవారం ప్రత్యేకం సంకటహర చతుర్థి. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఎవరి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరులకు గొడవల్లో తలదూర్చకూడదు. కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది. మేషరాశి వారు ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడం మంచిది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది.   

మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మిథున రాశి ఉద్యోగులకు కూడా శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. ఈరోజు ధన లాభం కూడా ఉంది.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.   

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. కోపం తగ్గించుకోవాలి. పెద్దల సూచనలతో నడుచుకోవడం మంచిది. సింహరాశి వారికి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు శుభవార్త వింటారు.   

మకర రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. ఒక శుభవార్త వింటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. ఈరోజు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

