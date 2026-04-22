Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభ, మీన రాశుల వారికి ధన నష్టం సూచన? ఆ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!

Today Astrology April 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, వైశాఖమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 22వ తేదీ బుధవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశుల కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే కొన్ని విషయాల్లో స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. కొత్త నిర్ణయాలు ఏమైనా తీసుకున్నప్పుడు ఆచితూచి జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా కాస్త ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి, మానసిక ప్రశాంతత కరువు అవుతుంది.
సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉండవచ్చు. పనులు కాస్త ఆలస్యంగా జరుగుతాయి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తెలుసుకోవాలి. ఆకస్మిక నిర్ణయాల వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు. మాట జాగ్రత్త. కుంభరాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త ఉండాలి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు అంతా మిశ్రమమే జరుగుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఇతరుల గొడవలు తలదూర్చకూడదు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)