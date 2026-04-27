Daily Astrology: మిథున, మీన రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే.. మేష రాశి వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త!

Today Astrology April 27 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీపరా భావ నామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 27వ తేదీ సోమవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. మేష రాశి వారు ఈ రోజు స్ట్రెస్‌ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆకస్మిక దన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.   

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభ కరంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగుంది. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఒక శుభవార్త వింటారు.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త.  

 కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడం మంచిది. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త.   

 మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదం. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్థులు కూడా లాభాలు గడిస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

