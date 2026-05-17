Daily Astrology: నేడు ఈ రాశుల వారికి తీవ్ర నష్టాలు.. కోపం తగ్గించుకోకుంటే అంతే సంగతులు!

Written By Renuka Godugu
Published: May 17, 2026, 06:23 AM IST|Updated: May 17, 2026, 06:23 AM IST

Today Astrology May 17 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 17వ తేదీ ఆదివారం యొక్క విశేషాలు. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ రోజు ఏ రాశి వారు దూర ప్రయాణాలు చేయకూడదు? ఏ రాశి వారి తలరాతలు మారనున్నాయి? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కోపం తగ్గించుకోవడం శ్రేయస్కరం. బాధ్యతగా మెలగండి. కుటుంబంలో సామరస్యాన్ని పెంపొందించడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చవద్దు. మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

Gemini2/5

మిథున రాశి: ఈ రోజు మీకు కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆకస్మికంగా ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచడానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపార విషయాలలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు, సమాజంలో గౌరవం లభిస్తాయి. ఇప్పుడు దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేయడం వలన మరింత కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

Saggittarius4/5

ధనస్సు రాశి: ఈ రోజు మీకు కూడా శుభకరం. ఆరోగ్యం కూడా కుదుటపడుతుంది. శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. ఊహించని ఫలితాలు వస్తాయి.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరుల విషయాల్లో తల దూర్చకూడదు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

