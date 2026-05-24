/Daily Astrology: మేషం, మకర రాశుల వారు ఈ రోజు అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే.. మే 24 రాశిఫలాలు ఇవే!

Today Astrology May 24 Telugu: ఈ రోజుటి రాశి ఫలాలు, శ్రీపర భావ నామ సంవత్సరం, అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 24వ తేదీ ఆదివారం విశేషాలు. పండితుల సూచనల మేరకు అదృష్టం వరించే రాశుల వారికి వ్యాపారాలు ఈ రోజు ఊపందుకుంటాయి. ఆ వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నష్టాలు తప్పవు. ఉద్యోగంలో కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంపొందించుకోండి. ఆర్థికంగా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. బంధువులతో, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది, పదోన్నతి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఒత్తిడికి గురికాకండి. మీరు అనుకున్న పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇంట్లో కూడా సఖ్యతను పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది.
సింహరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. విజయపథంలో ముందుకు సాగుతారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది, పార్టీలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. వ్యాపారస్తులు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. రిస్క్ తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించండి. ఆర్థికంగా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)