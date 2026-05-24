Daily Astrology: మేషం, మకర రాశుల వారు ఈ రోజు అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే.. మే 24 రాశిఫలాలు ఇవే!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 24, 2026, 06:35 AM IST|Updated: May 24, 2026, 06:35 AM IST

Today Astrology May 24 Telugu: ఈ రోజుటి రాశి ఫలాలు, శ్రీపర భావ నామ సంవత్సరం, అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 24వ తేదీ ఆదివారం విశేషాలు. పండితుల సూచనల మేరకు అదృష్టం వరించే రాశుల వారికి వ్యాపారాలు ఈ రోజు ఊపందుకుంటాయి. ఆ వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
 

Aries

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నష్టాలు తప్పవు. ఉద్యోగంలో కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంపొందించుకోండి. ఆర్థికంగా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి.  

Gemini

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. బంధువులతో, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది, పదోన్నతి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు.  

Cancer

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఒత్తిడికి గురికాకండి. మీరు అనుకున్న పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇంట్లో కూడా సఖ్యతను పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది.  

Leo

సింహరాశి

సింహరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. విజయపథంలో ముందుకు సాగుతారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది, పార్టీలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.  

Capricorn

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. వ్యాపారస్తులు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. రిస్క్ తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించండి. ఆర్థికంగా నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

