/Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. మే 28 సింహ రాశికి అద్భుతమైన అవకాశం, మేష రాశికి శుభవార్త!

Today Astrology May 28 Telugu: ఈ రోజు రాశి ఫలాలు. శ్రీ పరభావ నామ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 మే 28, గురువారం. ప్రత్యేక పండితుల సూచనల మేరకు, ఈ రోజు ఏయే రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం. ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉండటం మంచిది. పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలను తెలుసుకుంటారు. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈ రోజు కలిసి వచ్చే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. అయితే ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటే వెంటనే నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. అనుకోని ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంపొందించడానికి ప్రయత్నించండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉండటం మంచిది. ఈ రోజు ధన నష్టం జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఓర్పుతో ఉండాలి. ఇతరులతో వాదనలకు దిగకండి.
సింహరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. స్నేహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అనుకోకుండా ధన లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించండి. ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)