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మేషం, మిథునం సహా ఆ 4 రాశులకు నేడు తిరుగులేని అదృష్టం.. ఈ ఒక్క రాశి వారు మాత్రం దూర ప్రయాణాలు చేయకండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 15, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:20 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ మంగళవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు దూర ప్రయాణాలు చేయకూడదు? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, అంతా కలిసి వస్తుంది. కొత్త ప్రయాణాలు చేస్తారు, అవి కూడా శుభప్రదంగా సాగుతాయి. ఈరోజు ఎంతో ఆనందంగా గడిచే రోజు.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమే. అనుకున్న విజయాలను సాధిస్తారు. ఎన్నో రోజులుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది మరియు సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, అనవసరపు ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది.  

Leo4/5

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విజయం లభిస్తుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, అవి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరమే. వ్యాపారస్తులకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి మరియు విజయం వరిస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
Today Rasi Phalalu in Telugu
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september 15 rasi phalalu
nedu rasi phalalu

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