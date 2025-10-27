Today Gold Rate: అక్టోబర్ 27వ తేదీ సోమవారం.. దేశంలోని ప్రధాన నగరాలతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Today Gold Rate on October 27: అక్టోబర్ 26వ తేదీ ఆదివారం దేశీయ బంగారం మార్కెట్లో ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. నేడు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,26,960 వద్ద నమోదయ్యింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,15,550గా పలికింది. వెండి ధరలూ తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,53,700 వద్దకు పడిపోయింది.
మార్కెట్ విశ్లేషకుల ప్రకారం, ఈ రోజు బంగారం ధరలు నిన్నటి కంటే గణనీయంగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం పసిడి ధరలు తమ ఆల్టైమ్ రికార్డు స్థాయి కంటే దాదాపు రూ. 8,000 తక్కువగా ట్రేడవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న పరిణామాలు ఈ తగ్గుదల వెనుక ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం అమెరికా డాలర్ విలువ బలపడడం బంగారంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతోంది. డాలర్ బలపడినప్పుడు సాధారణంగా ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం నుండి స్టాక్ మార్కెట్ల వైపుకు మళ్లిస్తారు. ఈ పరిస్థితి బంగారం డిమాండ్ను తగ్గించి, ధరలు పడిపోవడానికి దారితీస్తుంది.
ఇక మరోవైపు, ఇటీవల బంగారంలో లాభాలు పొందిన పెట్టుబడిదారులు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ప్రారంభించడంతో కూడా ధరలు తగ్గాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధరలు తగ్గిన నేపథ్యంలో, దేశీయ మార్కెట్లో కూడా అదే ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పడిపోయాయి. ఒకప్పుడు వెండి ధర కిలోకు రూ. 2 లక్షల వరకు చేరినప్పటికీ, ఇప్పుడు రూ. 1.53 లక్షల వద్దకు పతనం అయింది. వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్, అలాగే ఇటీవల జరిగిన అధిక స్థాయి స్పెక్యులేటివ్ ట్రేడింగ్ అని చెప్పవచ్చు.
ఇప్పటికే వెండి ధరలు తగ్గిన నేపథ్యంలో, కొంతమంది ట్రేడర్లు దీన్ని పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయంగా భావిస్తూ వెండి మార్కెట్ వైపు మళ్లే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మొత్తం మీద, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ బలపడటం, ఇన్వెస్టర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వంటి అంశాలు కలిసి పసిడి–వెండి ధరలపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. వచ్చే వారంలో బంగారం ధరలు స్థిరపడతాయా లేదా మరింత దిగజారుతాయా అనేది అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉండనుంది.