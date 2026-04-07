Gold Rate Today: రూ. 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న పసిడి.. ఏప్రిల్ 7వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!


Gold Rate Today: నేడు ఏప్రిల్ 7న 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,50,210 గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే రేట్లు స్వల్పంగా పెరిగినా, ఆల్-టైమ్ రికార్డు కంటే రూ. 35 వేలు తక్కువగా ఉండటం విశేషం. ధరలు సామాన్యులకు భారం కావడంతో ప్రస్తుతం సిల్వర్ జ్యువెలరీ వైపు జనం మొగ్గు చూపుతున్నారు. బంగారం కొనేటప్పుడు హాల్‌మార్క్ తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నేడు ఏప్రిల్ 7న మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,50,210 గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ, గతంలో నమోదైన గరిష్ట స్థాయి ధరలతో పోలిస్తే ఇది భారీగానే తగ్గినట్లు చెప్పవచ్చు.

బంగారం ధర దాని ఆల్-టైమ్ రికార్డుతో పోల్చి చూస్తే ప్రస్తుతం రూ. 35,000 తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది సామాన్య కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే విషయమే అయినప్పటికీ, గత ఏడాదితో పోలిస్తే మాత్రం ధరలు 80 శాతం అధికంగా ఉండటం గమనార్హం.

బంగారం ధరలు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధ విరమణ చర్చలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు దేశీయంగా ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.  

బంగారం ధరలు సామాన్యులకు అందని ద్రాక్షలా మారుతుండటంతో, చాలా మంది ప్రత్యామ్నాయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో సిల్వర్ జ్యువెలరీ  విపరీతమైన క్రేజ్‌ను సొంతం చేసుకుంటోంది. తక్కువ ధరలో స్టైలిష్ లుక్ కోసం యువత వెండికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టేవారికి, ముఖ్యంగా గోల్డ్ ETF ఇన్వెస్టర్లకు గత కొంతకాలంగా ఆశించిన లాభాలు రావడం లేదు. ధరలు ఆల్-టైమ్ హై నుండి వెనక్కి తగ్గడం వల్ల స్వల్పకాలిక పెట్టుబడిదారులు నిరాశకు గురవుతున్నారు.  

బంగారం కొనేటప్పుడు అది BIS హాల్‌మార్క్ ఉన్నదో లేదో ఖచ్చితంగా గమనించాలి. హాల్‌మార్క్ లేని నగలను విక్రయించడం ఇప్పుడు చట్టరీత్యా నేరం. కొనే ప్రతి నగపై 6 అంకెల HUID కోడ్ ఉండేలా చూసుకోవడం ద్వారా మీరు మోసపోకుండా ఉండవచ్చు.

ధరలు తగ్గిన సమయాల్లో కొనుగోలు చేయడం ఎప్పుడూ లాభదాయకమే. అయితే, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను గమనిస్తూ, కేవలం లైసెన్స్ పొందిన నమ్మకమైన నగల దుకాణాల్లోనే కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం.

