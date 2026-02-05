English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Price: 1990 నుంచి 2026 వరకు బంగారం రేట్లు.. కేజీ ధరతో ఏ కారు వచ్చేదో తెలుసా..?

Gold Price: 1990 నుంచి 2026 వరకు బంగారం రేట్లు.. కేజీ ధరతో ఏ కారు వచ్చేదో తెలుసా..?

1 Kg Gold Price in India: ప్రస్తుతం బంగారం ధర గురించి ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల ఆకాశాన్నింటిన బంగారం ధరలు.. మళ్లీ క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. అందరూ అప్పుడు తులం బంగారం అంత ఉండే.. ఇంత ఉండే.. అప్పుడు తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది.. అనుకుంటూ ఫీల్ అవుతున్నారు. 1990 నుంచి 2026 వరకు కేజీ బంగారం ధర ఎలా పెరిగింది..? ఆ బంగారం విలువకు ఏ కారు వస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
1990లో కిలో బంగారం ధర కేవలం రూ.3.20 లక్షలుగా ఉండేది. ఇప్పుడు రూ.1.54 కోట్లకు చేరింది. అప్పట్లో కేజీ బంగారం ధరకు సాధారణ కారు వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఇదే కేజీ బంగారం ధరకు లగ్జరీ ఎస్‌యూవీను కొనుగోలు చేయవచ్చు.   

1990లో ఒక కిలో బంగారం విలువతో మారుతి 1000 లాంటి కారు కొనగలిగేవారు. 1995–2000 మధ్యలో అదే కేజీ బంగారం విలువకు మారుతి ఎస్టీమ్ కార్లు అందుబాటులో ఉండేవి. 2005 నాటికి కేజీ బంగారం ధర రూ.7 లక్షలకు చేరగా.. అంతే ధరకు హోండా సిటీ వంటి ప్రీమియం సెడాన్‌ అందుబాటులో ఉండేది.  

2010లో కేజీ బంగారం ధర రూ.18.50 లక్షలకు చేరగా.. ఆ ధరకు హోండా అకార్డ్ స్థాయి కారు లభించేంది. 2015 నాటికి రూ.26.34 లక్షలకే చేరగా.. ఫోర్డ్ ఎండీవర్ లాంటి ఎస్‌యూవీకి సమానంగా మారింది.  

2020లో కిలో బంగారం ధర రూ.48.65 లక్షలకు చేరగా.. బీఎండబ్ల్యూ X1 వంటి లగ్జరీ కారుకు సమానంగా మారింది. 2024లో రూ.76.90 లక్షల ధరతో ఆడి A6 కొనగలిగే స్థాయికి చేరగా.. 2025లో రూ.1.33 కోట్ల విలువతో ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ 110కి సమానంగా మారింది.  

తాజా అంచనాల ప్రకారం 2026లో కేజీ కిలో బంగారం ధర రూ.1.54 కోట్లకు చేరి.. మెర్సిడెస్ GLS లాంటి లగ్జరీ ఎస్‌యూవీని కొనగలిగే స్థాయిలో ఉంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు గోల్డ్ బెస్ట్ అప్షన్ అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ద్రవ్యోల్బణం, కరెన్సీ విలువ తగ్గుదల మధ్య బంగారం కొనుగోలు శక్తిని నిలబెట్టుకోవడమే కాదు.. మరింత పెంచుకుంటూ వస్తోందంటున్నారు.

