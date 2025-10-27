English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Today Holiday: ఈరోజు అన్ని స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా..?

Today Holiday: ఈరోజు అన్ని స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా..?

Today School Holiday
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ‘మొంథా’ అనే తుపాను ముప్పు దగ్గరపడుతోంది. వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం.. ఈ తుపాను బలంగా మారే అవకాశం ఉంది. తీర ప్రాంతాల్లో భారీ గాలులు..భారీ వర్షాలు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచనలు జారీ చేసింది.
1 /6

మొంథా తుపాను బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడి పశ్చిమ దిశగా కదులుతోంది. ఈ తుపాను తీరం చేరే సమయంలో గంటకు 90 కి.మీ నుంచి 110 కి.మీ వరకు వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మరింత తీవ్రం కావచ్చునని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

2 /6

ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, పలు జిల్లాల కలెక్టర్లు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. 27, 28, 29 తేదీలలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు..కాలేజీలు, గురుకులాలు, ఇతర విద్యాసంస్థలు మూడు రోజుల పాటు మూసివేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విద్యార్థుల భద్రతను కాపాడే ఉద్దేశంతో ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

3 /6

కృష్ణాజిల్లా, తూర్పుగోదావరి జిల్లా, ఎన్టీఆర్ జిల్లా.. కాకినాడ, వైజాగ్.. ఈ ప్రాంతాలలో సెలవు ప్రకటించారు ప్రభుత్వం. అయితే రాయలసీమలోని తిరుపతి.. అలానే కోస్తాలోని నెల్లూరు లాంటి ప్రదేశాలలో నిన్నటి వరకు ఎటువంటి ప్రకటన ఇవ్వకపోయినా.. ఈరోజు ఉదయాన్నే మాత్రం అక్కడ కూడా సెలవులు ప్రకటించారు.

4 /6

విద్యార్థులు హాస్టళ్లలో కాకుండా తమ ఇళ్లకు వెళ్లి సురక్షితంగా ఉండాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. హాస్టళ్లలో ఉన్న ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, సామాజిక సంక్షేమ వసతి గృహాల విద్యార్థులందరికీ 26వ తేదీ సాయంత్రం లోపలే ఇళ్లకు చేరుకునేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు.

5 /6

వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు మెరుపులు కూడా సంభవించవచ్చు. పిల్లలు, పెద్దలు బయట ఎక్కువసేపు ఉండకూడదని, నీరు నిలిచిన చోట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

6 /6

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల భద్రతే ప్రధానమని, అందరూ నియమాల్ని పాటించి అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. తుపాను పరిస్థితి సద్దుమణిగే వరకు అవసరమైతే మరిన్ని సూచనలు జారీ చేస్తామని తెలిపారు.

Today Holiday School Holiday Today College Holiday Today Krishna District Holiday NTR District Holiday Nellore No Holiday Tirupati No Holiday Ap School Holidays AP College Holidays Today School News

Next Gallery

Kubera Rajayogam: కుబేర రాజ యోగంతో ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బులు మూటలు.. మీరున్నారా..!