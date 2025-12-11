Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 3 రాశులు ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త, ధన నష్టం..!

Today Horoscope 11 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వవాసు నామ సంవత్సరం. 2025 డిసెంబర్ 11 మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలోకి కాస్త జాగ్రత్త. పెద్దల సూచన మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కోపం తగ్గించుకోండి. ఆర్థిక విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఈరోజు ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుండదు. అతిగా స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుంది. అయితే ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. ఇంట్లో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధువులతో కలిసి దూర ప్రాంత ప్రయాణం చేస్తారు.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారు మొండి వైఖరి తత్వం వదులుకోవాలి. పెద్దల సూచన మేరకు నడిస్తేనే అద్భుత అవకాశాలు ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. లేకపోతే ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కీలక అవకాశాలు కూడా కోల్పోతారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే వారికి కూడా సీనియర్లు సూచన తప్పనిసరి. విద్యార్థులు ఏకాగ్రత పెంచుకోవడం మంచిది.
తులారాశి.. తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. బిజినెస్ నిర్ణయాలు కూడా ఈరోజు కలిసి రాకపోవచ్చు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా పెరుగుతాయి. విద్యార్థులకు కూడా విజయం సాధించాలంటే సీనియర్ల సూచనలు తప్పనిసరి.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ఓపిక ఎంతో అవసరం. బద్ధకం వీడితేనే సక్సెస్, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. వీరికి అతి విశ్వాసం తగదు. విద్యార్థులు ఏకాగ్రత పెంచుకోవడం అవసరం.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)