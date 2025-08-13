English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి అన్నీ శుభవార్తలే, ప్రమోషన్‌ వచ్చే బంపర్‌ ఛాన్స్‌..!

Today Horoscope August 13 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు శ్రీ విశ్వ వసు నమ సంవత్సరం శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం రక్షా పంచమి బుధవారం 2025 ఆగస్టు 13వ తేదీ ఏ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయి తెలుసుకుందాం.. జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన రాశిలో జాబితా చెక్ చేయండి.
 
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఇక పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి అవుతాయి. మానసికంగా ఈరోజు దృఢంగా ఉంటారు.

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారు కూడా ఈరోజు బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు అని చెప్పాలి.ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. కోరుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి, తద్వారా విజయం వరిస్తుంది. అంతేకాదు పని ప్రదేశంలో కూడా మీరు మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందే రోజు .

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. బాస్ మిమ్మల్ని అభినందించే రోజు అని చెప్పాలి. కీలక విషయాల్లో పురోగతి లభిస్తుంది. అంతేకాదు పదోన్నతి పొందే రోజు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అంతా పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది.

 సింహరాశి.  సింహరాశి వారు ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఒత్తిడితో కూడుకున్నదిగా ఉంటుంది. కాస్త ఆచితూచి అడుగు వేయండి. అంతేకాదు ధన నష్టం కూడా వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి. 

 కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారికి ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

