Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశివారు ఇతరులతో గొడవకు దిగరాదు..

Today Horoscope August 16 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు 2025 ఆగస్టు 16వ తేదీ శ్రీ విశ్వ వసునామ సంవత్సరం. శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు దక్షిణాయనం శనివారం శ్రీ కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసుకుందాం.
 
 మేష రాశి..  మేష రాశికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మాట జాగ్రత్త గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఆరోగ్యం పై కాస్త జాగ్రత్త. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఇతరులు చెప్పేది కాస్త వినడానికి ప్రయత్నించండి. తద్వారా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. 

 వృషభ రాశి..   వృషభ రాశి కూడా ఈరోజు ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త వహించాలి. కాస్త ఇబ్బందులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ కుటుంబ వాతావరణం మెరుగుపడుతుంది.   

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త స్ట్రెస్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. అయితే అధిక కొద్ది సమయం మాత్రమే ఆ తర్వాత ఉపశమనం లభిస్తుంది. స్నేహితులను కలిసే అవకాశం ఉంది. పని భారం కాస్త ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వల్ల కాస్త రిలీఫ్ గా ఉంటుంది. 

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. కుంభ రాశి వారికి అనుకూలంగా లేదు. ఆలోచన నిర్ణయాలు సరిగ్గా ఉండవు. ఏ నిర్ణయాలు సరిగ్గా తీసుకోలేరు. ఆర్థికంగా కూడా వీరికి ధన నష్టం కలుగుతుంది. 

 మీన రాశి..  ఈరోజు మీన రాశి వారికి కూడా కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. వీరికి తన నష్టం జరిగే అవకాశం కూడా ఉండవచ్చు. కీలక నిర్ణయాల్లో ఒక పురోగతి మాత్రం కనిపిస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

