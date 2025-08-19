Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు..

Today Horoscope August 18 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వసు నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. స్ట్రెస్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. అంటే ఎవరితోనూ గొడవలకు దిగకండి. నోరు జారకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. కొత్త వ్యాపారాల ఆలోచనలు చేస్తారు. అయితే మానసికంగా దృఢ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజుక మంచి ఫలితాలే ఇస్తాయి. మాట జాగ్రత్త వహించండి. ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సూచన మేరకు తీసుకోండి. తద్వారా మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అయితే ఒక్కోసారి మీరు తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల మంచి అవకాశాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. అయితే ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల కాస్త ఇబ్బందులు పడతారు. పనిని ఈజీగా చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. కాస్త కోపం పెంచుకుంటారు. పనిలో జాగ్రత్త వహించండి
సింహరాశి.. సింహరాశి వారు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. సింహ రాశివారు ఈరోజు పార్టీలకు వెళ్లే ఛాన్స్. పని కాస్త పెరుగుతుంది త్వరగా పూర్తి చేస్తారు. ఈరోజు బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు కాస్త కీలకమైన రోజు అని చెప్పాలి. ఏమైనా ప్లాన్స్ చేస్తే అవి ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. ప్రయాణాలు చేయకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)