Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు వ్యాపారం కలిసివచ్చి ఆస్తులు పెరిగే రాశి ఇదే..

Today Horoscope August 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు 2025 ఆగస్టు 22 శ్రీ విశ్వ వసు నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు దక్షిణాయనం, శుక్రవారం రోజు ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు గడ్డుకాలం ఏ పని చేసినా కలిసి రాదు. వ్యాపారంలో నష్టాలు తప్పవు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కొత్తగా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకపోవడం మంచిది. విద్యార్థులకు కూడా కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. తద్వారా వ్యాపారాలు కలిసి రాకపోవచ్చు. కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు పని ప్రదేశంలో కలుగుతుంది. కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి. అంతేకాదు కాస్త స్ట్రెస్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి రోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది ఎంతో యాక్టివ్ గా పని చేస్తారు. అంతేకాదు బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. ఎంతో ఎనర్జిటిక్ గా పని చేస్తారు. విద్యార్థులకు కూడా శుభ సమయం అని చెప్పాలి. యాక్టీవ్గా తమ పనులు ముగించుకుంటార. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి ఈరోజు కాస్త ఉపశమనంగానే ఉంటుంది. భాగస్వామితో ప్రేమ మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది. ఏవైనా స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా పోరాడండి. తద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)