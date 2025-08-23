Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ధన నష్టం, అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం..

Today Horoscope August 23 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం శ్రావణ మాసం వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 23వ తేదీ శనివారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశులు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త వహించండి. ప్రధానంగా ఈరోజు స్ట్రెస్తో కూడుకొని ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బందులు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభ ఫలితాలే ఉన్నాయి. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కూడా ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు వ్యాపారాలు కూడా లాభపడతాయి. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుత యోగం కొత్త ఆలోచనలు కూడా చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత ఉండకపోవచ్చు. కాస్త పని విషయంలో కూడా కాస్త స్ట్రెస్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి ఈరోజు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. తద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. అంతేకాదు సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. కీలక విషయాల్లో ముందడుగు పడుతుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త ఉండండి. కొత్త నిర్ణయాలు లాభాల బాటను సూచిస్తాయి.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు కీలక విషయాల్లో ముందడుగు పడుతుంది. పనులు పూర్తి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)