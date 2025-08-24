English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కొత్త మాసంలో కొత్త నిర్ణయాలు కలిసి వచ్చే రాశి ఇదే..

Today Horoscope August 24 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం భాద్రపద మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 24 ఆదివారం ఏ రాశులు కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు? ఏ రాశులు ఇబ్బందులు పడవచ్చు? ఆ రాశి ఫలాలు తెలుసుకుందాం.. 
 
మేష రాశి..  మేష రాశి వారు ఈ రోజు మాట అదుపులో ఉంచుకోండి. ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కాస్త స్ట్రెస్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకోండి. ప్రధానంగా మీ ఆలోచన తీరు మార్చుకోవడం మంచిది. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేయకూడదు. 

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొన్ని పాజిటివ్ గానే ఉంటాయి. కానీ కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే వాటిలో మీరు విజయం సాధించక పోవచ్చు.

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఈరోజు ఖర్చు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. స్ట్రెస్‌తో కూడుకొని ఉంటుంది. కాస్త ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకుని కుటుంబంలో కూడా కాస్త సఖ్యత పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

సింహరాశి..  సింహరాశి వారు కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. తద్వారా మంచి విజయాలు పొందుతారు. ఈరోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే ఆరోగ్యంపై కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి. కొత్త వ్యాపారాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.   

 కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారికి ఈరోజు కొత్త నిర్ణయాలు కొత్త పార్టనర్స్ దొరుకుతారు. లాభాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. బాగా ఎంజాయ్ చేసే రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

