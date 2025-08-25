Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందులు పడే రాశి ఇదే..

Today Horoscope August 25 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వసు నామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 25వ తేదీ సోమవారం ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు. ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్త పడాలి తెలుసుకుందాం ..
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి రోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. అనుకున్న లాభాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త తద్వారా మంచి విజయాలు సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మాట జాగ్రత్త ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇతరులతో గొడవలు దిగకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనిలో విజయం వరిస్తుంది. కర్కాటక రాశివారికి ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందులు తగ్గే రోజు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి ఈరోజు హాయిగా గడిచిపోతుంది.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. కాస్త స్ట్రెస్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. మీకు కొత్త నిర్ణయాలు కూడా దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంది. జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి.. మీనరాశి వారు కాస్త మిశ్రమ ఫలితాలే ఉంటాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త వహించండి. అనుకున్న పనులు సాధించాలంటే గొడవలు దిగకుండా సాధించుకోండి. తద్వారా విజయాలు వరిస్తాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)