Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు వ్యాపారాలు పెరిగి విజయఢంకా మోగించే రాశి ఇదే..

Today Horoscope August 26 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వవసు నామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం, దక్షిణాయనం. 2025 ఆగస్టు 26 మంగళవారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉంటాయి? ఏ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు? ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి.. మేషరాశి వారికి రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. కోరుకున్న పనులు జరుగుతాయి. విద్యార్థులకు కూడా అన్ని విధాలుగా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా వరిస్తుంది. దీంతో ఈ రోజంతా హాయిగా సాగిపోతుంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈరోజు ఎవరితో వాగ్వాదానికి దిగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. కుటుంబం సఖ్యత పెంచుకోండి. దూర ప్రయాణాలు చేయకండి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు తలపెట్టిన పనులను పూర్తవుతాయి. ఈరోజు అదృష్టమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు. కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించడానికి కలిసి వస్తుంది. శత్రువులకు మీరు ఏంటో చూపించే రోజు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమైన రోజు అని చెప్పాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఏవైనా పార్టీలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎన్నో రోజులుగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. మీకు ఒక జీవితం పై అవగాహన పెరిగే రోజు అని చెప్పొచ్చు
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇతరుల వస్తువులకు కాస్త దూరంగా ఉండండి. మీపై నిందపడే అవకాశం ఉంది. నెగిటివిటీ తగ్గించుకోండి కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)