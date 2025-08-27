Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. వినాయక చవితి రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి?

Today Horoscope August 27 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నమ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం. వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 27వ తేదీ బుధవారం వినాయక చవితి ప్రత్యేకం. ఈరోజు రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండలు ఉన్నాయి? తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కొత్త కార్యక్రమాలు చేపట్టిన అదే లాభాల్లో బాటలోకి వెళ్తుంది. కెరీర్ లో పురోగతి లభిస్తుంది. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మొత్తంగా ఆనందంగా సాగిపోతుంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోని ముందుకు సాగుతారు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ధన ఖర్చు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది మాట జాగ్రత్త .
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారి కూర ఈరోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు సక్రమంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా మీది పెరుగుతుంది.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కెరీర్లో పురోగతి లభిస్తుంది. ఏవైనా కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దలను సూచన ఎంతకైనా మంచిది. తద్వారా మీరు లాభాల బాటలోకి వెళ్తారు. కొత్త అవకాశాలు కూడా అందిపుచ్చుకుంటారు.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. కానీ ఎట్టకేలకు మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. కాస్త కష్టపడి పని చేస్తే సక్సెస్ మీదే అవుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)