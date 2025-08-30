Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి..!

Today Horoscope August 30 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం. వర్ష ఋతువు దక్షిణాయనం. 2025 ఆగస్టు 30వ తేదీ శనివారం రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. నోరు అదుపులో పెట్టుకోవడం మంచిది. లేకపోతే ఇతరులకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అంతేకాదు మీరు కూడా కాస్త ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు తప్పవు కాస్త ఆచితూ నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనుకూలం కాదు.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న ప్రతి పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. ఈరోజు పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తయి పోతాయి. మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉంటుంది. ఖర్చు జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఈజీగా పనులు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. తద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. కోపం తెచ్చుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరులతో వాగ్వాదానికి దిగకుండా ఉండండి. కీలక నిర్ణయాల్లో ముందడుగు వేయాలంటే కాస్త ఓపిక పట్టండి.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. అంటే పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. మీరు తీసుకునే ప్రాజెక్టు వల్ల మీ బాస్ కూడా మిమ్మల్ని అభినందిస్తారు. తద్వారా మంచి విజయాలు పొందుతారు. ఫ్యూచర్ కాస్త మెరుగ్గా మారుతుంది.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా పనులు చేసుకోండి. టెన్షన్ వల్ల ఆరోగ్యం పాడై అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)