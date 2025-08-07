Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం ఈ రాశికి శుభం..!

Today Horoscope August 7 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వసునామ సంవత్సరం శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 7వ తేదీ గురువారం ద్వాదశ రాశుల్లో ఏ రాశికి కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశికి ఇబ్బందులు పడతాయి?ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. దూకుడు సరికాదు. స్ట్రెస్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేస్తే ఖచ్చితంగా ఫలితాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. జాగ్రత్త తీసుకోండి. విద్యార్థులు కూడా కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారాలు కొత్తవి ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది. వృషభ రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో హాయిగా సాగిపోయే రోజు అని చెప్పొచ్చు. ఈ రోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి అవకాశం కూడా ఉంది. ఈరోజు కొత్త విషయాలు కూడా తెలుసుకుంటారు. మంచి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. వారి ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ఒత్తిడి ఉంటుంది తగ్గించుకుంటే మంచిది. పెద్దలు సూచన మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. సింహ రాశి వారు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు కాస్త మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మంచి గౌరవం పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తవుతాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)