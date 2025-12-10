English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి ఒత్తిడి, విచారం తప్పదు..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి ఒత్తిడి, విచారం తప్పదు..!

Today Horoscope December 10 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, మార్గశిర మాసం, 2025 డిసెంబర్ 10వ తేదీ. హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం బుధవారం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు? ఏ రాశి కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కోపం పడకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. పని విషయంలో కాస్త ఇబ్బందులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. పనులు పెండింగ్‌లో అలాగే ఉండిపోతాయి. ఈరోజు అంతా కాస్త బిజీగా ఉంటారు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి .  

2 /5

 మిథున రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త వ్యాపారులు పొందవచ్చు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చేకాలం, ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.  

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు స్ట్రెస్ పెంచుకోవద్దు. కాస్త ఉల్లాసంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. కుటుంబంలో కాస్త సఖ్యత పెంచుకోండి. విద్యార్థులకు కలిసి వచ్చే కాలం. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

4 /5

 సింహరాశి వారికి రోజు పాజిటివ్‌గా సాగుతుంది. వారు అనుకున్నది సాధించే రోజు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండాలి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాట జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం కూడా ఈరోజు బాగుంటుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది  

5 /5

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్ గానే సాగిపోతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కొత్త స్నేహితులను పరిచయం చేసుకుంటారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Today Horoscope December 10 2025 Horoscope telugu horoscope today December 10 astrology daily zodiac predictions

Next Gallery

Gutu Gochar 2026: కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. 2026లో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే..