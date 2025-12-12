English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశి జాగ్రత్త పడకపోతే తీవ్ర ధన నష్టం ఖాయం..!

Today Horoscope December 12 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2025 డిసెంబర్ 12వ తేదీ  శుక్రవారం. మార్గశిర మాసం హేమంత రుతువు దక్షిణాయనం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఇబ్బందులకు లోనవుతారు?ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 మేషరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్‌గా కలిసి వస్తుంది. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పొచ్చు. బిజినెస్ కూడా లాభాల బాటలోకి వెళ్తాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అన్ని పనులు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అడ్డంకులు తొలగే సమయం. ఈరోజు మేష రాశి వారికి కొత్త డీల్స్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త.  

2 /5

 మిథున రాశి వారు ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. కాస్త స్ట్రెస్ కూడా ఎదురవుతుంది. కానీ దాన్ని అధిగమిస్తారు. కొన్ని కీలక విషయాల్లో నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. తద్వారా ఇబ్బందులకు లోనవ్వకుండా ఉంటారు.  

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు శుభంగానే ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఈ రోజు మొత్తానికి కర్కాటక రాశి వారికి పాజిటివ్‌గా సాగే రోజు అని చెప్పవచ్.చు  

4 /5

 సింహరాశి వారు ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అయితే బద్ధకం వీడితేనే మంచిది. పెద్దల సూచన మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. లేకపోతే ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు జాగ్రత్త.  

5 /5

 కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండండి. లేకపోతే ఇబ్బందులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోండి. బద్ధకం వీడితే మంచిది. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Today Horoscope December 12 Telugu Horoscope 2025 December 12 Rasi Phalalu Today Rasi Phalalu Telugu Money Loss Zodiac Alert

