  • Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు డిసెంబర్‌ 13.. ఈ రాశివారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌

horoscope today 13 December 2025: జ్యోతిష్యశాస్త్రం అనేది మానవుడి జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈరోజు అంటే శనివారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ందో తెలుసుకుందాం. చంద్రుడు కన్య రాశిలో సంచారం చేయనుండడంతో ఎవరికీ ఏం జరగనుందో చూద్దాం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. 
చంద్రుడు కన్యరాశిలో సంచారం చేస్తుండడంతో ద్వాదశ రాశులపై హస్తా నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. చంద్రుడు, సూర్యుడి ప్రభావంతో సామ యోగం, గురుడు, చంద్రుడి ప్రభావంతో గజకేసరి యోగం, ఆయుష్మాన్, సౌభాగ్య యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. అద్భుతమైన ఈ శుభ యోగాల వేళ 5 రాశుల వారికి శని దేవుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం లభించనుంది.

​మేష రాశి: ఈ రాశీ వారు ఈరోజు శనివారం సకాలంలో పనులు పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం ఉండడంతో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలుపై ముందడుగు వేయవచ్చు. ఆర్థికపరంగా సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి.

​వృషభం: ఈ రాశి వ్యక్తులకు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. చేసే పనులకు అభినందనలు వస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో వీలైనంత ఎక్కువ గడుపుతారు. అంతా మంచే జరుగుతుంది. సానుకూల దృక్పథంతో ఉండాలి.

​మిథున రాశి: కుటుంబంలో ఆనందాలు ఉంటాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. చేయాలనుకున్న పనులకు కుటుంబసభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఈరోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈరోజు సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి.

కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారు ఈరోజు కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారులకు లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు మంచి జరుగుతుంది. జీవితంలో ఒక మెట్టు ఎదిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయి.

సింహ రాశి: ఈరోజు లాభాలు పొందే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. పెండింగ్‌లో పడిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేయడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. ఈరోజు వాతావరణం అంతా సానుకూలంగా ఉంటుంది.

