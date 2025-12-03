Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. డిసెంబర్‌ 3వ తేదీ వీరికి లాభదాయకం, ఈ రాశికి మాత్రం ధన నష్టం..

Today Horoscope December 3 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం. 2025 డిసెంబర్ 3 మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం బుధవారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? కొత్త ఆలోచనలు కలిసి వచ్చే రాశి ఏది? తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ జరిగిపోతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు మేషరాశి వారు ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా కలిసి వచ్చే రోజు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు శుభప్రదమే. పనులన్నీ ఈజీగా సాగిపోయే సమయం అని చెప్పవచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. కానీ ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. బంధువులను కలిసే అవకాశం ఉంది.
కుంభరాశి .. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. అయినా ఇబ్బందులకు గురవ్వకుండా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. బద్ధకం వీడితే మంచిది ఏవైనా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి.
మీన రాశి .. మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమం అని చెప్పొచ్చు. పని ప్రదేశంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంది, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)