Today Horoscope December 5 Telugu: రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 డిసెంబర్ 5వ తేదీ శుక్రవారం. మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది? ఆ రాశుల జాబితా తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. మీ భాగస్వామితో గొడవలకు దిగకుండా కుటుంబ సభ్యులతో జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే ముందు పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అంతగా కలిసి రాని రోజు అని చెప్పొచ్చు. కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు త్వరగా తీసుకోకుండా ఉంటారు. అంతేకాదు మీకు గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అనుకోని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు. అంతేకాదు మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంది. అన్ని కలిసి వస్తాయి. బంధు మిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. మీకు ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా కలుగుతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. అది మీకు ఆనందాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించిన మీకు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి..
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్గానే సాగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళుతూ ఉంటారు. విద్యార్థులకు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు మన కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించిన ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఒక శుభవార్త వినే రోజు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించిన అవి కలిసి వస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. దూర ప్రాంతం ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా కాస్త ప్రశంసలు పొందుతారు. కాస్త ఒత్తిడితో కూడా ఉంటుంది. స్నేహితులను కలిసి అవకాశం ఉంది. వృశ్చిక రాశి వారు ఈ రోజు అధికంగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బందులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు బాగా కలిసి వచ్చే రోజు వ్యాపారస్తులకు కూడా పాజిటివ్గా సాగుతుంది. దూరం ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. నూతన ఉత్తేజానికి కూడా తీసుకువస్తాయి. ఫిక్ట్స్ ప్రాపర్టీ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)