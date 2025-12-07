English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!

Today Horoscope December 7 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 డిసెంబర్ 7 ఆదివారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది, బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి అవుతాయి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే కాస్త ఆచి తూచి కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కలిసి వస్తుంది. కానీ, ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.  

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అదనపు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. గొడవలకు దిగకుండా ఉండాలి.. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఆరోగ్యం కలిసి రాకపోవచ్చు.  

 సింహ రాశి వారికి శుభప్రదం అని చెప్పవచ్చు. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.. కొత్త వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే సమయం. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అది సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.  

 కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

