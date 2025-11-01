English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మొదటి రోజు ఇబ్బంది పడే రాశులు ఇవే, వ్యాపారాలు జాగ్రత్త..!

Today Horoscope November 1 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2025 నవంబర్ 1 శనివారం రోజు కార్తీక మాసం శరత్‌ రుతువు, దక్షణాయనం రోజు ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. తద్వారా డబ్బు కూడా ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. 

 వృషభ రాశి..  వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉండే రోజు అని చెప్పొచ్చు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఇబ్బందికరమైన సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామి ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.

 కర్కాటక రాశి…  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త చూసి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. బద్ధకం వీడండి. ఎవరిని అంత ఈజీగా నమ్మకండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త విషయాలు ఏదైనా పనులు ఉన్నా కానీ వాటిని ఈరోజు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన రోజు. 

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్ని సజావుగా సాగిపోతాయి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త కూడా వినే రోజు. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు కూడా ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు.

 మీన రాశి..  మీన రాశి ఈరోజు చూసి నిర్ణయం తీసుకోండి. వ్యాపారాలు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. బద్ధకం వీడండి. పెద్దవారి నిర్ణయం మేరకు ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

today Horoscope November 1 Horoscope Telugu Horoscope Rasi Phalalu Today Astrology Predictions daily horoscope telugu

