  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మానసిక ఇబ్బందులు, దూర ప్రయాణం మానుకోవడం నయం..

Today Horoscope November 11 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 నవంబర్ 11 కార్తీక మాసం శరత్‌ రుతువు, దక్షిణాయనం మంగళవారం రోజు ఏ రాశులకు అదృష్టం కలసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాలం కలిసి రాదు. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్న జాగ్రత్త అనవసరంగా స్ట్రెస్‌కు గురవుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త పడండి. లేకపోతే ఇబ్బందులకు గురవుతారు. విద్యార్థులు కూడా జాగ్రత్త వహించండి. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేయకపోవడమే మంచిది. 

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు హాయిగా సాగిపోయే రోజు. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. విహారయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త కూడా వింటారు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. 

 సింహరాశి..  ఈరోజు సింహ రాశివారు ఎంతైనా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆర్థికంగా నష్టపోయే రోజు అని చెప్పవచ్చు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. వ్యాపారాలు ఈరోజు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది. మానసికంగా కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే రోజు. అనవసర ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. 

కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఉన్నతమైన రోజు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారాలు బాగా కలిసి వస్తాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. 

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి. పాత స్నేహితులను కలిసే అవకాశం కూడా ఉంది. అది మానసిక ఉల్లాసాన్ని కూడా ఇస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

