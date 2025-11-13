Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కోపం కంట్రోల్‌ చేసుకోండి, ఈ రాశికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు..

Today Horoscope November 13 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం కార్తీక మాసం, శరత్ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 13 గురువారం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ?ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆకస్మిక నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు వచ్చి పడతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ధన నష్టం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా గడిపే రోజు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. కొత్త ఉద్యోగాలు మారేవారికి శుభ తరుణం అని చెప్పొచ్చు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే స్ట్రెస్ తీసుకోకండి, జాగ్రత్త వహించండి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఎవరి ముందైనా తగ్గకుండా ఉండండి. తద్వారా మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో శాంతి పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటీవ్గా సాగుతుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆ దూరప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.విందూ వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే మీ శత్రువుల పట్ల కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. కోపం కంట్రోల్ లో పెట్టుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)