Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు..ఈ రాశికి ఇబ్బందులు, వీరికి మాత్రం ఆర్థికంగా భారీ లాభం..

Today Horoscope November 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 నవంబర్ 19 బుధవారం కార్తీక మాసం, శరత్ రుతువు ,దక్షణాయనం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి ? పండితుల ప్రకారం ఏ రాశి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పాజిటీవ్గా సాగుతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, బంధు మిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారు కూడా ఈరోజు ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా గడిచిపోయే రోజు. కీలక బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా కూడా ఈరోజు వృషభ రాశికి భారీ ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, శుభవార్త వినే యోగం ఉంది.
కర్కాటక రాశి.. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు జాగ్రత్త వహించాల్సిన రోజు. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త. కాస్త ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆచి తూచి వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త తప్పనిసరి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో కూడా గొడవలకు దారి తీసే వ్యవహారాలు చేయకండి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి, కోపం తగ్గించుకోవడం మేలు.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఇతరులతో వాగ్వాదాలకు దిగకుండా ఉండండి. దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేయండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)