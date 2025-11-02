English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌, వీరికి మాత్రం వెన్నుపోటే..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌, వీరికి మాత్రం వెన్నుపోటే..!

Today Horoscope November 2 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు 2025 నవంబర్ 2వ తేదీ శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం. కార్తీక మాసం, శరత్ ఋతువు, దక్షిణాయనం ఆదివారం. క్షీరాబ్ది ద్వాదశి, చిలుక ద్వాదశి. రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
 మేషరాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. శుభవార్తలు వింటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారాలకు కూడా బాగా లాభాలు కలిసి వచ్చే రోజు. మేష రాశి విద్యార్థులకు కూడా శుభ సమయం. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. 

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. పని ప్రదేశంలో కాస్త స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. శత్రువులను పెంచుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. బద్ధకం వీడండి తద్వారా మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. శత్రువులపై ఓ కన్నేసి ఉంచండి. వారు వెన్నుపోటు పొడిచే అవకాశం ఉంది. బద్దకం వీడండి మీరు చేసే కష్టం మీకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుంది.

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారు మానసికంగా.. ఈరోజు శారీరకంగానూ ఎంతో ఫిట్‌గా ఉంటారు. ఈ రాశివారు ఈరోజు బంధువులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు, కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. వీరికి ఆకస్మిక ధనలాభం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారులకు కూడా లాభదాయకంగానే ఉంటుంది. పార్టీలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

